Гол Кабелла принёс "Краснодару" первую победу за месяц

"Краснодар" в стартовом матче 15-го тура чемпионата РПЛ обыграл на своём поле "Тамбов". Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в этой игре забил полузащитник "быков" Реми Кабелла. Француз воспользовался передачей шведа Виктора Классона и пробил вратаря соперника из пределов штрафной.

Для Кабелла этот гол стал пятым в чемпионате-2020/21. Классон сделал третью результативную передачу.

Победы ждали месяц

Для "Краснодара" это первая победа с 17 октября, когда был обыгран "Рубин" (3:1). После этого "быки" провели три матча в чемпионате со "Спартаком" (1:3), "Ахматом" (0:2) и "Зенитом" (1:3), а также три игры Лиги чемпионов против "Ренна" (1:1), "Челси" (0:4) и "Севильи" (2:3).

"Краснодар" набрал 21 очко по итогам первого круга чемпионата и располагается в середине таблицы — на девятом месте.

24 ноября команда на своём поле сыграет с "Севильей" в рамках Лиги чемпионов, а спустя четыре дня отправится на выезд к "Химкам".