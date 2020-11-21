Дзюба сыграет с "Ахматом" без капитанской повязки

"Зенит" опубликовал стартовый состав команды на 15-м матче тура "Тинькофф" РПЛ с "Ахматом".

С первых минут игры на поле выйдет Артём Дзюба, в одночасье ставший скандальной фигурой после публикации интимного видео с его участием. Однако капитанскую повязку футболисту не вернут.

Напомним, Дзюбу лишили капитанской повязки ещё на прошлом матче "Зенита", а также отстранили от игры в сборной России по футболу.