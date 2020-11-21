Коляда спустя два года одержал победу на турнире ISU

Российский фигурист Михаил Коляда одержал победу на российском этапе серии "Гран-при". Он стал лучшим в произвольной программе, опередив конкурентов почти на восемь баллов.

По итогу двух программ Коляда набрал 281,89 балла, что на шесть больше, чем у Мориса Квителашвили. Грузинский фигурист за день до этого выиграл короткую программу.

Третьим стал 18-летний россиянин Пётр Гуменник. За два проката он получил оценку 268,47.

"Гран-при России", мужчины:

Михаил Коляда (Россия) — 281,89. Морис Квителашвили (Грузия) — 275,80. Пётр Гуменник (Россия) — 268,47. Андрей Мозалев (Россия) — 266,69. Дмитрий Алиев (Россия) — 265,11.

Первая победа Коляды за два года

Для Коляды эта победа стала первой за два года на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Осенью 2018 года он выигрывал "Челленджеры" в Финляндии и Словакии.