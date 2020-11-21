Российский фигурист Михаил Коляда одержал победу на российском этапе серии "Гран-при". Он стал лучшим в произвольной программе, опередив конкурентов почти на восемь баллов.
По итогу двух программ Коляда набрал 281,89 балла, что на шесть больше, чем у Мориса Квителашвили. Грузинский фигурист за день до этого выиграл короткую программу.
Третьим стал 18-летний россиянин Пётр Гуменник. За два проката он получил оценку 268,47.
Для Коляды эта победа стала первой за два года на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Осенью 2018 года он выигрывал "Челленджеры" в Финляндии и Словакии.
Актриса, которая, по слухам, успешно справляется с онкологическим заболеванием, возможно, приняла участие в съёмках телевизионной программы.