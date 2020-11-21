Харитонов отказался примиряться с Яндиевым

Сергей Харитонов исключил любые неформальные контакты с Адамом Яндиевым после драки на стадионе "Лужники".

"Никакого примирения. С этим человеком это невозможно. Любое общение может быть с ним только в рамках закона. Это непорядочный человек, для меня вопрос закрыт", — сообщил боец.

Напомним, Яндиев избил Харитонова и был задержан. Против Яндиева возбуждено два уголовных дела, а Харитонов отправится за границу на операцию.