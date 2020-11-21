Фигуристка Алёна Косторная одержала победу на коротком этапе "Гран-при" по фигурному катанию в Москве.

Однако выступление спортсменки не понравилось олимпийской чемпионке Ирине Родниной. По её мнению, Косторная плохо поработала над музыкой и программой.

"Алёна Косторная мне понравилась своим катанием. Она сама по себе важная. Этот человек создан для фигурного катания. У неё хорошие прыжки, хорошие вращения. Но мне абсолютно не понравилась ни программа, ни музыка. Для фигуристки с таким катанием необходима более интересная и содержательная программа", — пояснила Роднина.