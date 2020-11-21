Боец UFC Конор Макгрегор планирует провести бой с боксёром Мэнни Пакьяо уже в 2021 году.

Об этом сообщил менеджер Макгрегора Оди Аттар.

"23 января у Макгрегора бой с Дастином Порье. Вначале ему нужно решить этот вопрос. Но Макгрегор по-прежнему хочет боя с Пакьяо. Мэнни также заявил, что хочет поединка с Конором. Как я говорил раньше, у нас был диалог на эту тему. Так что этот бой определённо организуем, ведь они оба хотят этого. К тому же интерес к встрече будет по всему миру", — пояснил представитель бойца.