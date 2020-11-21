Андрей Аршавин накануне выиграл судебный процесс и теперь будет платить меньше денег на содержание троих детей от Юлии Барановской.
Экс-жена футболиста заявила, что её адвокаты подадут апелляцию и будут "идти до конца".
"На суде я не присутствовала, это работа моих адвокатов, у меня есть своя. Андрей Сергеевич же был лично. Видимо, у него много свободного времени, которое он тратит на судебные процессы — жаль, не на то, чтобы заниматься своими детьми. Мои адвокаты будут подавать апелляцию. Пойдут до конца, до последней инстанции", — сообщила Барановская.
Актриса, которая, по слухам, успешно справляется с онкологическим заболеванием, возможно, приняла участие в съёмках телевизионной программы.