Барановская ответила на поражение в суде с Аршавиным

Андрей Аршавин накануне выиграл судебный процесс и теперь будет платить меньше денег на содержание троих детей от Юлии Барановской.

Экс-жена футболиста заявила, что её адвокаты подадут апелляцию и будут "идти до конца".