Федерация хоккея России (ФХР) отреагировала на сообщение о том, что чемпионат мира-2021 может состояться в нашей стране. Ранее сообщалось, что из-за недовольства разных стран Международная федерация хоккея (IIHF) может лишить Белоруссию права проведения турнира.
В ФХР отметили, что решение о смене хозяина турнира может принять только IIHF.
"В настоящее время такое решение не принято. ФХР действует по плану Международной хоккейной федерации", — говорится в заявлении.
Также ФХР заявила, что рассмотрит предложение о проведении турнира, если такое поступит. Но федерация попросила обращать внимание только на официальные источники информации.
"В настоящее время в ФХР не поступало предложения принять ЧМ-2021. В случае такого обращения федерация рассмотрит возможность проведения этого турнира", — говорится в сообщении на сайте ФХР.
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