ФХР отреагировала на новость о переносе ЧМ-2021 в Россию

Федерация хоккея России (ФХР) отреагировала на сообщение о том, что чемпионат мира-2021 может состояться в нашей стране. Ранее сообщалось, что из-за недовольства разных стран Международная федерация хоккея (IIHF) может лишить Белоруссию права проведения турнира.

В ФХР отметили, что решение о смене хозяина турнира может принять только IIHF.

"В настоящее время такое решение не принято. ФХР действует по плану Международной хоккейной федерации", — говорится в заявлении.

Также ФХР заявила, что рассмотрит предложение о проведении турнира, если такое поступит. Но федерация попросила обращать внимание только на официальные источники информации.