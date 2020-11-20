Суд Сеула обязал выплатить компенсацию за отсутствие Роналду

Корейские болельщики получат компенсацию за отсутствие нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду во время выставочного матча против звёзд К-лиги. Игра прошла в июле 2019 года.

Организаторы обещали, что Роналду проведёт 45 минут в этом матче. На матч пришли 65 тысяч болельщиков, но португальца так и не увидели — он провёл игру на скамейке запасных.

Суд Сеула обязал вернуть каждому из 162 обратившихся половину стоимости билетов, а также выплатить 45 тысяч долларов. Ранее подобный приговор вынес суд Инчхона. Два болельщика получили по 340 тысяч долларов.