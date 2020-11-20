Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева рассказала, почему запнулась во время видеоконференции перед президентом России Владимиром Путиным. По словам спортсменки, она должна была сказать, что развитие студенческого спорта — задача главы государства, но выполняет её Министерство образования.
"Мне надо было сказать одну фразу о том, что вовлечение студентов в спорт — наша общая задача, но именно в этот момент случился какой-то коллапс, я просто выпала на мгновение. Все мы люди, случиться может всякое, тем более, когда ты выступаешь перед президентом", — приводит "Собеседник" слова Исинбаевой.
Исинбаева выступала перед Путиным в качестве главы Ассоциации студенческих спортивных клубов.
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