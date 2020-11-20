"Шинник" одержал первую победу под руководством Газзаева

"Шинник" в матче 23-го тура ФНЛ обыграл на выезде "Краснодар-2". Встреча завершилась со счётом 2:1. Победный гол на 72-й минуте забил Никита Маляров.

Эта победа стала первой для ярославской команды под руководством Юрия Газзаева. Специалист возглавил "Шинник" 9 ноября, ранее ярославцы уступили "Акрону" (1:3) и "Спартаку-2" (1:2).

"Шинник" после этой победы поднялся с последнего на 20-е место в турнирной таблице. Команда набрала 16 очков.