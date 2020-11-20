Опубликован состав сборной России на подготовку к МЧМ-2021
В состав сборной России для подготовки к молодёжному чемпионату мира 2021 года вызваны 28 хоккеистов. Соревнования запланированы с 26 декабря 2020 года по 5 января 2021 года в Эдмонтоне.
Сборы хоккеистов начнутся 29 ноября в Новогорске.
Состав молодёжной сборной России
Вратари
- Ярослав Аскаров (СКА).
- Артур Ахтямов ("Ак Барс").
- Всеволод Скотников (ЦСКА).
Защитники
- Роман Бычков ("Локомотив").
- Александр Кирпичников ("Трактор").
- Кирилл Кирсанов (СКА).
- Егор Шеховцов (СКА).
- Ян Кузнецов (Университет Коннектикута).
- Шакир Мухамадуллин ("Салават Юлаев").
- Иван Рогов ("Северсталь").
- Никита Седов ("Сочи").
- Даниил Чайка (ЦСКА).
- Семён Чистяков ("Авангард").
Нападающие
- Михаил Абрамов ("Викториавилл").
- Родион Амиров ("Салават Юлаев").
- Даниил Башкиров ("Салават Юлаев").
- Егор Афанасьев (ЦСКА).
- Тахир Мингачёв (ЦСКА).
- Захар Бардаков ("Витязь").
- Арсений Грицюк ("Авангард").
- Егор Чинахов ("Авангард").
- Максим Грошев (СКА).
- Василий Подколзин (СКА).
- Егор Спиридонов (СКА).
- Марат Хуснутдинов (СКА).
- Василий Пономарев ("Шавиниган").
- Илья Сафонов ("Ак Барс").
- Владислав Фирстов (Университет Коннектикута).