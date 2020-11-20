Опубликован состав сборной России на подготовку к МЧМ-2021

В состав сборной России для подготовки к молодёжному чемпионату мира 2021 года вызваны 28 хоккеистов. Соревнования запланированы с 26 декабря 2020 года по 5 января 2021 года в Эдмонтоне.

Сборы хоккеистов начнутся 29 ноября в Новогорске.

Состав молодёжной сборной России

Вратари

Ярослав Аскаров (СКА).

Артур Ахтямов ("Ак Барс").

Всеволод Скотников (ЦСКА).

Защитники

Роман Бычков ("Локомотив").

Александр Кирпичников ("Трактор").

Кирилл Кирсанов (СКА).

Егор Шеховцов (СКА).

Ян Кузнецов (Университет Коннектикута).

Шакир Мухамадуллин ("Салават Юлаев").

Иван Рогов ("Северсталь").

Никита Седов ("Сочи").

Даниил Чайка (ЦСКА).

Семён Чистяков ("Авангард").

Нападающие