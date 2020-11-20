"Зенит" предложил Халку контракт с хорошей зарплатой

"Зенит" ведёт переговоры с бразильским нападающим Халком. Питерцы предлагают ему зарплату в два раза выше, чем "Порту", сообщает A Bola.

Бразилец может получить зарплату в размере трёх млн евро в год.

Халк перешёл в "Шанхай" из "Зенита" в 2016 году. Тогда клуб из Санкт-Петербурга получил 55,8 млн евро за игрока, а купил его у "Порту" за 40 млн. За китайскую команду бразилец забил более 70 голов и стал чемпионом местной Суперлиги в 2018 году.

В составе "Зенита" Халк по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. В 148 матчах забил 77 мячей за команду.