Врачи "Крыльев Советов" спасли жизнь человеку по пути в Хабаровск

Медицинская служба "Крыльев Советов" отличилась во время перелёта в Хабаровск, где в субботу команда сыграет матч 23-го тура ФНЛ. Одному из пассажиров рейса стало плохо.

Врач "Крыльев" Игорь Баишев, а также массажист самарской команды Илья Судаков оказали помощь человеку, благодаря чему мужчина почувствовал себя лучше, а полёт был продолжен, сообщает пресс-служба самарцев.

"Крылья" сыграют с "СКА-Хабаровск" 21 ноября. Начало матча в 8.00 по московскому времени.