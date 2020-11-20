Биатлонные команды будут исключать из-за одного заражения COVID-19

Международный союз биатлонистов (IBU) объявил, что правила по коронавирусу могут привести к отстранению команды от соревнований из-за одного положительного теста. При этом на решение будет влиять позиция местных властей, сообщает ТАСС.

Первые этапы Кубка мира пройдут в Контиолахти. Сборная России оправилась на соревнования на автобусе.

"В случае выявления положительного результата в силу вступают не только правила IBU по COVID-19, в этой ситуации куда важнее позиция национальных органов здравоохранения", — говорится в заявлении союза.

В случае одного положительного теста на карантин будет отправлена вся команда. Биатлонисты будут вынуждены поехать домой в таком случае.