Опубликован состав сборной России по гандболу на ЧМ-2021

Федерация гандбола России опубликовала состав национальной команды на чемпионат мира-2021. Всего в состав команды включены 35 гандболистов. В окончательной заявке окажутся 20 игроков.

Чемпионат мира по гандболу пройдёт в Египте с 13 по 31 января 2021 года. Команда сыграет против Словении, Кореи и Белоруссии.

Состав сборной России на ЧМ-2021