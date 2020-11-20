Опубликован состав сборной России по гандболу на ЧМ-2021
Федерация гандбола России опубликовала состав национальной команды на чемпионат мира-2021. Всего в состав команды включены 35 гандболистов. В окончательной заявке окажутся 20 игроков.
Чемпионат мира по гандболу пройдёт в Египте с 13 по 31 января 2021 года. Команда сыграет против Словении, Кореи и Белоруссии.
Состав сборной России на ЧМ-2021
- вратари: Денис Заболотин (СКИФ), Виктор Киреев, Дмитрий Кузнецов (оба — ЦСКА), Дмитрий Павленко ("Чеховские медведи"), Станислав Третынко ("СГАУ-Саратов");
- левые крайние: Никита Ильинский ("Виктор"), Сергей Николаенков, Игорь Сорока (оба — ЦСКА), Роман Остащенко ("Чеховские медведи");
- правые крайние: Илья Дёмин ("Динамо Астрахань"), Дмитрий Корнев ("Чеховские медведи"), Алексей Фокин (ЦСКА), Даниил Шишкарёв ("Веспрем", Венгрия);
- линейные: Павел Андреев, Александр Ермаков (оба — "Чеховские медведи"), Денис Васильев ("Шартр Метрополь", Франция), Сергей Горпишин, Вячеслав Касаткин ("Васлуй", Румыния), Максим Михалин (СКИФ);
- правые полусредние: Андрей Беляев ("СГАУ-Саратов"), Сергей Иванов (СКИФ), Никита Каменев ("Донские казаки"), Дмитрий Киселев, Александр Котов (оба — "Чеховские медведи");
- левые полусредние: Илья Белевцов (СКИФ), Азат Валиуллин ("Людвигсхафен", Германия), Михаил Виноградов (ЦСКА), Виталий Комогоров ("Добруджа Суд Констанца", Румыния), Сергей Марк Косоротов ("Чеховские медведи"), Сергей Кудинов ("Шартр Метрополь", Франция), Дмитрий Санталов, Александр Шкуринский (оба — "Мешков Брест", Белоруссия), Роман Царапкин ("Татран", Словакия);
- разыгрывающие: Павел Атьман (ЦСКА), Дмитрий Житников ("Пик Сегед", Венгрия).