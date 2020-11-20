В "Монако" рассказали о сроках восстановления Головина

Пресс-служба футбольного клуба "Монако" сообщила, что полузащитник Александр Головин в скором времени сможет вернуться на поле. Игрок находится на заключительной стадии тренировочного процесса.

Вместе с тем, Головин не сыграет в матче 11-го тура чемпионата Франции против "ПСЖ". Ранее главный тренер "Монако" Нико Ковач заявил, что игрок не будет выступать, пока полностью не восстановится.

Головин не выходит на поле с конца августа. У него травма подколенного сухожиля.