Макгрегор вернется в октагон в январе 2021 года

Ирландский боец Конор Макгрегор подписал контракт, по которому он проведёт бой в легком весе с американцем Дастином Порье на турнире UFC 257.

Ою этом сообщает портал The MacLife.

Долгожданный бой станет реваншем для Порье, который в 2014 году потерпел поражение от Макгрегора техническим нокаутом.

Бой состоится 23 января 2021 года, вероятнее всего в Абу-Даби.

Макгрегор пообещал сделать значительное пожертвование в благотворительный фонд Порье:

"Я с нетерпением жду этого боя и покажу всё, на что способен. А ещё очень рад помочь благотворительному фонду Дастина "The Good Fight Foundation", который на пожертвование построит тренажерный зал для неблагополучной молодежи в его родном городе детства".

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