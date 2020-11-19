Мартен Фуркад включён в Книгу рекордов Гиннесса

Книга рекордов Гиннесса объявила о включении французского биатлониста Мартена Фуркада в своё издание. Легендарный спортсмен представлен в трёх категориях:

наибольшее количество побед в общем зачёте Кубка мира — семь; самая длинная серия побед в общем зачете Кубка мира — семь; наибольшее количество хрустальных глобусов, завоёванных биатлонистом — 33.

Фуркад, кроме семи Больших глобусов, завоевал 26 Малых за победы в зачётах по отдельным дисциплинам.

Француз завершил карьеру в 2020 году. Кроме достижений в Кубке мира, на его счету 13 золотых медалей на чемпионатах мира и пять олимпийских побед.