Книга рекордов Гиннесса объявила о включении французского биатлониста Мартена Фуркада в своё издание. Легендарный спортсмен представлен в трёх категориях:
наибольшее количество побед в общем зачёте Кубка мира — семь;
самая длинная серия побед в общем зачете Кубка мира — семь;
наибольшее количество хрустальных глобусов, завоёванных биатлонистом — 33.
Фуркад, кроме семи Больших глобусов, завоевал 26 Малых за победы в зачётах по отдельным дисциплинам.
Француз завершил карьеру в 2020 году. Кроме достижений в Кубке мира, на его счету 13 золотых медалей на чемпионатах мира и пять олимпийских побед.
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