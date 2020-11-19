Хэмилтон возглавил рейтинг самых влиятельных темнокожих людей

В Великобритании опубликован рейтинг Powerlist 2021, в котором представлены самые влиятельные темнокожие люди. Составители ежегодного списка в этот раз сделали упор на две темы — коронавирус и расовая несправедливость.

Возглавил рейтинг пилот "Формулы-1" Льюис Хэмилтон. В течение года он не раз высказывался по поводу угнетения темнокожих, а также поддерживал движение BLM. На выходных гонщик "Мерседеса" в седьмой раз завоевал титул в "Королевских гонках".

Второе место в рейтинге занял профессор Кевин Фентон. В Великобритании он занимается исследованиями по коронавирусу. Третьим стал рэпер Stormzy.

В рейтинге представлены ещё четыре спортсмена, но ни один из них не попал в первую десятку: