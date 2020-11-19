"Зенит" опережает "Спартак" по популярности в соцсетях

Компания IQUII Sport опубликовала отчёт по популярности футбольных клубов в социальных сетях. В рейтинге учтены подписчики на страницы команд в Twitter, Instagram, Facebook и YouTube.

Среди российских клубов самый популярный — "Зенит". На страницы питерского клуба подписаны 3 млн человек. На аккаунт в YouTube клуба подписаны 536 тыс. человек, это 16-й результат среди европейских клубов.

Второй по популярности среди российских клубов в соцсетях — "Спартак". Также в пятёрку лучших входят ЦСКА, "Локомотив" и "Краснодар".

Самые популярные клубы в соцсетях