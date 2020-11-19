Точилин: "Я бы не относил разгром от Сербии к категории позора"

Бывший футболист "Динамо" Александр Точилин в интервью "Правде. Ру" рассказал, как относится к поражению сборной России от Сербии (0:5) в заключительном матче Лиги наций. По мнению представителя "Сочи", такой результат команды нельзя назвать позором.

"Я бы это никак не отнёс к категории позора. Понятно, что для имиджа сборной это, наверное, плохой результат. Но для тренерского штаба это как раз результат о том, чтобы понимать, куда дальше двигаться, и с кем двигаться", — заявил Точилин.

По словам Точилина, команда в Белграде "не была в оптимальном состоянии".