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Точилин: "Я бы не относил разгром от Сербии к категории позора"

Бывший футболист "Динамо" Александр Точилин в интервью "Правде. Ру" рассказал, как относится к поражению сборной России от Сербии (0:5) в заключительном матче Лиги наций. По мнению представителя "Сочи", такой результат команды нельзя назвать позором.

Точилин: "Я бы не относил разгром от Сербии к категории позора"

"Я бы это никак не отнёс к категории позора. Понятно, что для имиджа сборной это, наверное, плохой результат. Но для тренерского штаба это как раз результат о том, чтобы понимать, куда дальше двигаться, и с кем двигаться", — заявил Точилин.

По словам Точилина, команда в Белграде "не была в оптимальном состоянии".

"Сборная была не в оптимальном состоянии. Просто бывают такие игры. И такое ощущение, что все прямо так и ждут, когда это поражение должно было случиться для того, чтобы весь негатив выливать. Честно говоря, мне это не совсем корректно даже комментировать. Из-за одного поражения сразу кардинально принимать решения, я считаю, что это неправильно", — сказал Точилин.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Надежда Яковлева
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