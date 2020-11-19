Гвардиола продлил контракт с "Ман Сити" несмотря на слухи об уходе

"Манчестер Сити" продлил контракт с главным тренером Хосепом Гвардиолой на два сезона. Новое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2023 года, сообщает пресс-служба "горожан".

Гвардиола возглавляет "Манчестер Сити" с 2016 года. Команда с испанцем завоевала два чемпионских титула, стала обладателем Кубка Англии. Также "горожане" трижды выиграли Кубок лиги и Суперкубок Англии.

Ранее Гвардиола работал с "Барселоной" и "Баварией". Дважды он был признан тренером года в Англии, а в 2011 году — лучшим тренером мира по версии ФИФА.