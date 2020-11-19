УЕФА примет решение по матчу Швейцария - Украина в пятницу

Контрольно-дисциплинарный и этический комитет УЕФА 20 ноября проведёт заседание по матчу Лиги наций Швейцария — Украина. В пятницу будет определён результат отменённой из-за коронавируса игры, сообщает украинский телеканал "Футбол-1".

Игра должна была состояться 17 ноября, но из-за вспышки COVID-19 в украинской команде власти Люцерна запретили её проведение.

По словам швейцарских футбольных чиновников, УЕФА может присудить Украине техническое поражение (0:3) или провести жеребьёвку результата игры (1:0, 0:0, 0:1).

От результата игры зависит, в каком дивизионе Лиги наций будут стартовать команды в 2022 году. Победа или ничья оставит в дивизионе А Украину, победа Швейцарии отправит украинцев в дивизион В.