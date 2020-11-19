Яндиев неплохо провёл время в московском изоляторе

Боец смешанных единоборств Адам Яндиев заявил, что неплохо провёл время в изоляторе временного содержания (ИВС). По его словам, слухи о плохих условиях содержания не соответствуют действительности.

Яндиев попал в ИВС на 48 часов после драки с Сергеем Харитоновым в "Лужниках". Его оппонент оказался в больнице с травмами головы и носа. На Адама заведено дело за причинение лёгкого вреда здоровью.

"Конечно, лучше не попадать в те места никогда. Но ребята очень адекватные, порядочные, без всяких криков и уважительно относятся даже к человеку, совершившему преступление", — приводит Podcast Golitsin Experience слова Яндиева.

Яндиев был выпущен из изолятора под подписку о невыезде. Следствие по этому делу продолжается.