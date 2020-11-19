Фигуристка Анастасия Тараканова отметила, что не ожидала обвинений со стороны Евгения Плющенко по поводу ухода из его академии. Ранее тренер заявил, что расстался со спортсменкой из-за её "чрезмерной эмоциональности".
16-летняя девушка заявила, что если обидела тренера своим уходом, то хотела бы перед ним извиниться. По словам Таракановой, олимпийский чемпион внёс большой вклад в её развитие.
Фигуристка рассказала, что причиной ухода из "Ангелов Плющенко" стало то, что в академии не выполнили условий. Тараканова продолжительное время не могла получить для тренировок большой каток.
"И весь сезон мне его обещали… То после финала "Гран-при", то после первенства России, но большой лёд не появился", — приводит "Матч ТВ" слова Таракановой.
Кроме того, в академии ей сменили тренеров, с которыми фигуристка стала получать травмы и тратить много времени на лечение.
В активе Таракановой две победы на этапах юниорской серии "Гран-при", а также третье место в финале сезона-2017/18. Сейчас она тренируется со Светланой Пановой.
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