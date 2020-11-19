Фигуристка Тараканова ответила на обвинения Плющенко

Фигуристка Анастасия Тараканова отметила, что не ожидала обвинений со стороны Евгения Плющенко по поводу ухода из его академии. Ранее тренер заявил, что расстался со спортсменкой из-за её "чрезмерной эмоциональности".

16-летняя девушка заявила, что если обидела тренера своим уходом, то хотела бы перед ним извиниться. По словам Таракановой, олимпийский чемпион внёс большой вклад в её развитие.

Фигуристка рассказала, что причиной ухода из "Ангелов Плющенко" стало то, что в академии не выполнили условий. Тараканова продолжительное время не могла получить для тренировок большой каток.

"И весь сезон мне его обещали… То после финала "Гран-при", то после первенства России, но большой лёд не появился", — приводит "Матч ТВ" слова Таракановой.

Кроме того, в академии ей сменили тренеров, с которыми фигуристка стала получать травмы и тратить много времени на лечение.

В активе Таракановой две победы на этапах юниорской серии "Гран-при", а также третье место в финале сезона-2017/18. Сейчас она тренируется со Светланой Пановой.