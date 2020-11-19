Лопырёва встала на защиту сборной России

Посол Чемпионата мира-2018 Виктория Лопырёва заявила, что считает несправедливой критику сборной России за поражение от Сербии (0:5) в матче Лиги наций. По словам Мисс Россия-2003, в сложный момент необходимо сплотиться вокруг команды.

Телеведущая привела в пример сборную Германии, которая уступила испанцам со счётом 0:6. По её мнению, немецкие болельщики не критикуют тренера Йоахима Лёва так, как делают это российские со Станиславом Черчесовым.

"В Белграде без лидеров не смогли подняться в Лигу А, но зато поняли, на кого можем рассчитывать в будущем… Тем более, что сборная вместе с тренером Черчесовым подарила нам немало ярких и счастливых моментов", — написала Лопырёва в Instagram.

Ранее "Правда. Ру" сообщала, что сборная России опустилась в третью "корзину" при жеребьёвке отборочного турнира ЧМ-2022.