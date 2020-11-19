Трусова заявила три элемента "ультра-си" на "Гран-при России"

Организаторы "Гран-при России" по фигурному катанию опубликовали заявочные элементы фигуристок на турнир. Соревнования пройдут в Москве с 20 по 22 ноября.

Самая сложная программа будет у Александры Трусовой. Фигуристка заявила три элемента "ультра-си" на произвольную программу:

четверной лутц;

четверной тулуп;

каскад четверной тулуп — тройной тулуп.

Елизавета Туктамышева в короткой программе покажет тройной аксель, а в произвольной ещё два таких прыжка.

Анна Щербакова исполнит четверной флип в произвольной программе.

Алёна Косторная не стала заявлять сложных элементов на обе программы.