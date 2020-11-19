Песков о сборной России: "Без комментариев"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос журналистов о сборной России. Команда в среду вечером уступила Сербии с разгромным счётом 0:5.

Представители СМИ попросили Пескова рассказать, расстроены ли в Кремле таким результатом.

"Без комментариев", — ответил Песков.

По итогам Лиги наций-2020/21 сборная России заняла второе место в своей группе, пропустив вперёд Венгрию. Команда Черчесова не смогла выйти в элитный дивизион турнира на сезон-2022/23.

Кроме того, поражение в Сербии опустило сборную России в третью "корзину" при жеребьёвке отборочного турнира Чемпионата мира-2022.