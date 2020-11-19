ФИФА тестирует искусственный интеллект для определения офсайда

Международная федерация футбола (ФИФА) приступила к тестированию автоматической системы определения положения "вне игры". Уже через два года помогать асситентам арбитров будет искусственный интеллект, сообщает ESPN.

Разработчики предполагают, что программа будет исследовать движение мяча и положение тел футболистов во время атаки при помощи моделирования скелетов игроков.

На экране у видеоассистента рефери в таком случае будет прочерчены точные линии для определения офсайда. В ФИФА надеются, что нововведение сократит время на принятие решение, которое всё равно останется за арбитром.

Сейчас ФИФА определила трёх поставщиков программного обеспечения. В федерации надеются, что технологию могут начать применять уже на чемпионате мира-2022.