Игроки "Тамбова" готовы бойкотировать матч со "Спартаком"

Игроки футбольного клуба "Тамбов" могут отказаться от выхода на поле в матче чемпионата России против "Спартака". Игра запланирована на 5 декабря в Москве, до этого команда проведёт выездные встречи с "Краснодаром" и "Уфой".

Футболисты не могут добиться выплаты задолженности по зарплате. По сведениям "Чемпионата", в клубе ещё не видели денег, которые были запланированы в бюджете на вторую часть 2020 года.

Ранее игроки "Тамбова" подготовили открытое письмо в адрес руководства региона. В нём футболисты указали, что губернатор Александр Никитин перед выборами обещал стабильное финансирование команде, но своих слов не выполнил.

На "Тамбов" наложен запрет на регистрацию новых футболистов. Он будет снят после того, как клуб рассчитается с долгами.

Тамбовская команда занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в 14-ти матчах.