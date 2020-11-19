Соболев не сыграл с Сербией из-за проблем с коленом

Журналист Илья Казаков рассказал, почему тренерский штаб сборной России перед матчем с Сербией выбрал в качестве основного нападающего Антона Заболотного. По его словам, у Александра Соболева, который претендовал на попадание на поле, перед игрой возникли проблемы с коленом.

"Возникли боли в колене. Даже не так — у него "защёлкнуло" колено. Заблокировало. Почему так случилось — это медицинский вопрос, не знаю", — написал Казаков в Telegram.

Сборная России проиграла Сербии со счётом 0:5. Команда заняла второе место в группе, пропустив вперёд Венгрию и не смогла выйти в дивизион А Лиги наций.