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Яндиев заявил, что готов ответить перед законом за драку с Харитоновым

Боец смешанных единоборств Адам Яндиев заявил, что ответит перед законом за инцидент, произошедший в "Лужниках" в пятницу. Спортсмен избил своего коллегу Сергея Харитонова, который оказался в больнице с переломом носа и сотрясением мозга.

Яндиев заявил, что готов ответить перед законом за драку с Харитоновым

Яндиев отметил, что признаёт вину за распускание рук. На бойца было заведено уголовное дело за причинение лёгкого вреда здоровью с применением предмета в качестве оружия из хулиганских побуждений. По этой статье ранее был осужден футболист Александр Кокорин.

"Я готов ответить перед законом. Я считаю, что я виноват в том, что пустил в ход свои руки", — заявил Яндиев в интервью на YouTube-канале Podcast Golitsin Experience.

Яндиев уточнил, что у него сначала не хотел бить Харитонова несмотря на серьёзный настрой. Он обратился к Сергею и посоветовал тому "полечить хотя бы немного свою голову".

"Ты уже очень далеко зашел, завтра может что-то нехорошее с тобой произойти", — добавил Яндиев.

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