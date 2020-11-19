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Бойца Франческо Рикки ввели в кому после поединка

Спортсмен лиги кулачных боёв BKFC Франческо Рикки после боя в Майами против Ноя Каттера был введён в медицинскую кому. Рикки выиграл поединок, отправив соперника в нокаут.

Рикки получил удар в трахею, но смог продолжить бой. После поединка его обследовали в больнице и решили сделать операцию. Для этого спортсмен был введён в кому.

BKFC берёт все медицинские расходы на себя. Рикки продолжает находится под присмотром врачей, сообщает пресс-служба организации. Давид Фельдман, глава BKFC, заявил, что окажет любую помощь спортсмену и его семье.

 

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