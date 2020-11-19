Российский теннисист Даниил Медведев оформил выход в полуфинал Итогового турнира ATP, обыграв серба Новака Джоковича (6:3, 6:3). Он досрочно занял первое место в своей группе.
В полуфинале Медведев встретится с победителем пары Рафаэль Надаль (Испания) — Сефанос Циципас (Греция). Другую полуфинальную пару составят Доминик Тим (Австрия) и лучший из матча Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия).
Медведев стал первым россиянином с 2009 года, кому удалось выйти в полуфинал Итогового турнира. Тогда это сделал Николай Давыденко.
Кроме того, Медведев может стать всего третьим российским теннисистом, выходившим в финал турнира. Кроме Давыденко, в решающем матче играл Евгений Кафельников.
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