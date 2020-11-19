Капитан сборной России извинился за разгром от Сербии

Сборная России опубликовала ролик с извинениям капитана команды Георгия Джикии. Защитник "Спартака" отметил, что ответственность за поражение от Сербии (0:5) лежит на игроках.

Результат матча Джикия назвал "позором". По его мнению, команда полностью провалилась.

"Мы все просто провалились! Поэтому хочется попросить прощения у всех, кто видел сегодня этот, можно сказать, позор. Больше добавить нечего", — приводит слова Джикии пресс-служба сборной.

По итогам турнира, сборная России заняла второе место в своей группе и не смогла выйти в элитный дивизион Лиги наций. Кроме того, команда потеряла очки в рейтинге ФИФА и опустилась в третью "корзину" при жеребьёвке отборочного турнира чемпионата мира-2022.