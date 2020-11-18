Скандальный боец смешанных единоборств Вячелсав Дацик заявил, что отомстит Адаму Яндиеву за избиение Сергея Харитонова. По словам вышедшего из колонии спортсмена, сам Харитонов пока не сможет этого сделать, а он через несколько месяцев будет готов.
"Если Адама не закроют, а Сереге лечиться долго… Адам, что такое "нежданчик"? Через 2-3 месяца после тренировок, когда я разовью дыхалочку, я готов показать тебе, что такое "нежданчик", — заявил Дацик в интервью True Gym MMA.
Дацик уточнил, что готов отомстить в ринге, а не за его пределами.
"В бою в на ринге подлый, гнусный, мерзкий невидимый удар, от которого ты просто уснешь в нокауте", — заявил Дацик.
Яндиев был задержан полицией после драки в "Лужниках", а во вторник отпущен под подписку о невыезде. Против бойца ММА открыто дело за причинение лёгкого вреда здоровью.
Сам Дацик вышел из колонии на прошлой неделе. Он пробыл в заключении около года за незаконное пересечение границы России и Эстонии.
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