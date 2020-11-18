Дацик пообещал отомстить Яндиеву за Харитонова

Скандальный боец смешанных единоборств Вячелсав Дацик заявил, что отомстит Адаму Яндиеву за избиение Сергея Харитонова. По словам вышедшего из колонии спортсмена, сам Харитонов пока не сможет этого сделать, а он через несколько месяцев будет готов.

"Если Адама не закроют, а Сереге лечиться долго… Адам, что такое "нежданчик"? Через 2-3 месяца после тренировок, когда я разовью дыхалочку, я готов показать тебе, что такое "нежданчик", — заявил Дацик в интервью True Gym MMA.

Дацик уточнил, что готов отомстить в ринге, а не за его пределами.

"В бою в на ринге подлый, гнусный, мерзкий невидимый удар, от которого ты просто уснешь в нокауте", — заявил Дацик.

Яндиев был задержан полицией после драки в "Лужниках", а во вторник отпущен под подписку о невыезде. Против бойца ММА открыто дело за причинение лёгкого вреда здоровью.

Сам Дацик вышел из колонии на прошлой неделе. Он пробыл в заключении около года за незаконное пересечение границы России и Эстонии.