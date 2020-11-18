Жирков провёл сотый матч за сборную России

37-летний защитник Юрий Жирков вышел на поле в матче сборной России против Сербии в рамках Лиги наций. Футболист тем самым достиг отметки в 100 матчей за национальную команду.

Ранее это удавалось ещё четырём игрокам. Рекордсменом команды является защитник Сергей Игнашевич, который провёл 127 игр.

"Гвардейцы" сборной России

Сергей Игнашевич — 127 матчей. Игорь Акинфеев — 111. Виктор Онопко — 109. Василий Березуцкий - 101. Юрий Жирков — 100.

Жирков дебютировал за сборную России в 2005 году. За это время он успел отыграть на пяти крупных турнирах — двух чемпионатах мира (2014, 2018), двух чемпионатах Европы (2008, 2012) и Кубке конфедераций-2017.