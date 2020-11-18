IIHF отменила все турниры 2021 года, кроме четырёх

Международная федерация хоккея (IIHF) вынесла решение отменить ряд турниров в 2021 году. Изменения коснутся сразу 18 соревнований на юношеском, молодёжном и взрослом уровнях.

Всего в 2021 году из-за пандемии коронавируса отменены 28 мероприятий. На данный момент запланировано проведение всего четырёх турниров:

Чемпионат мира-2021 (Белоруссия, Литва);

Молодёжный чемпионат мира-2021 (Канада);

Юношеский чемпионат мира-2021 (США);

Чемпионат мира среди женщин-2021 (Канада).

В 2020 году также были отменены многие турниры IIHF, в том числе чемпионат мира среди взрослых команд.