Международная федерация хоккея (IIHF) вынесла решение отменить ряд турниров в 2021 году. Изменения коснутся сразу 18 соревнований на юношеском, молодёжном и взрослом уровнях.
Всего в 2021 году из-за пандемии коронавируса отменены 28 мероприятий. На данный момент запланировано проведение всего четырёх турниров:
В 2020 году также были отменены многие турниры IIHF, в том числе чемпионат мира среди взрослых команд.
Недавно блогерша Наталья Веретенникова публично признала, что это она опубликовала в интернете видео интимного характера с Артёмом Дзюбой.