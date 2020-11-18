Лёв останется тренером сборной Германии несмотря на разгром от Испании

Директор сборной Германии Оливер Бирхофф выразил поддержку главному тренеру команды Йоахиму Лёву. По его словам, результат матча с Испанией ничего не меняет на этом посту.

В среду Германия была разгромлена Испанией со счётом 0:6. Это поражение стало самым крупным для Бундестим за 91 год. После матча немецкая пресса "уволила" Лёва, и уже даже назвала его преемника. Им якобы должен стать нынешний тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик, который работал под руководством Лёва в сборной на протяжении восьми лет.

"Этот результат ничего не меняет", — заявил Бирхофф в эфире ARD.

Йоахим Лёв

Лёв возглавляет сборную Германии с 2006 года. Под его руководством команда провела крупных турнира