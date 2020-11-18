Призёр Олимпиады рассказал, как подвергся пыткам в белорусской тюрьме

Призёр Олимпийских игр в десятиборье Андрей Кравченко рассказал, каким пыткам подвергся в заключении в Белоруссии. Спортсмен был задержан 8 августа за участие в митингах оппозиции. Он провёл в изоляторе десять суток.

По словам Кравченко, при задержании его другу сотрудник ОМОН нанёс удар ногой в голову, а он сам получил удар с руки. Произошло это во дворах около центральной площади Минска. Позже призёра Олимпиады отправили в Жодино, где заставляли делать унизительные упражнения.

"Там нас заставляли делать приседания с выпрыгиваниями и ходить гуськом, подходов было штук 150. На этаж, где нас оформляли, заставляли ползти на карачках!" — приводит tut. by слова Кравченко.

Кроме того, в камере были созданы нечеловеческие условия содержания. На восьмерых арестантов было четыре кружки чая. В помещении всегда был включён свет, а днём можно было только стоять или сидеть.