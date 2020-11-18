В Сербии ничего не знают о возможной отмене матча с Россией

В сборной Сербии по футболу уверены, что матч Лиги наций против России состоится сегодня по плану. В сербской команде сегодня были выявлены три положительных теста на коронавирус, чуть ранее — ещё два.

Напомним: из-за COVID-19 были отменены матчи Румыния — Норвегия и Швейцария — Украина. По словам пресс-атташе сборной Сербии Джордже Филипповича, в Сербии ожидают, что матч будет проведён.

"Всё хорошо. Будут играть", — приводит "СЭ" слова Филипповича.

Игра Сербия — Россия начнётся сегодня в 22.45 по московскому времени. Команде Черчесова нужна победа, чтобы выйти в дивизион А Лиги наций.