Английские клубы проявляют интерес к полузащитнику "Спартака" Алексу Кралу. За игрока готовы предложить около $35 млн.
По сведения Mirror, английские клубы хотели бы совершить сделку в январе, чтобы не ждать лета. Тогда Крал будет выступать на Евро-2020, из-за чего его стоимость может вырасти.
В 2019 году "Спартак" купил Крала у "Славии" за $15 млн. В составе красно-белых чешский футболист отыграл 38 матчей.
С марта 2019 года Крал является основным игроком сборной Чехии. Футболист провёл 15 матчей, в которых забил два мяа.
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