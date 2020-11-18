"Спартак" может продать Крала в Англию за 35 млн

Английские клубы проявляют интерес к полузащитнику "Спартака" Алексу Кралу. За игрока готовы предложить около $35 млн.

По сведения Mirror, английские клубы хотели бы совершить сделку в январе, чтобы не ждать лета. Тогда Крал будет выступать на Евро-2020, из-за чего его стоимость может вырасти.

В 2019 году "Спартак" купил Крала у "Славии" за $15 млн. В составе красно-белых чешский футболист отыграл 38 матчей.

С марта 2019 года Крал является основным игроком сборной Чехии. Футболист провёл 15 матчей, в которых забил два мяа.