Иммобиле за день сдал два теста на коронавирус с разными результатами

Форвард "Лацио" Чиро Иммобиле никак не может покинуть карантин из-за коронавируса. Футболист в среду сдал два теста на COVID-19 и получил разные результаты.

Тест в государственной клинике дал положительный результат, а в частной — отрицательный. Из-за этого Иммобиле остаётся под самоизоляцией и пока не может вернуться к тренировкам, сообщает Football Italia.

Иммобиле был помещён под карантин после того, как провёл матч с "Торино" 1 ноября. "Лацио" 24 ноября проведёт домашний матч против "Зенита" в рамках Лиги чемпионов.