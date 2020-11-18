Форвард "Лацио" Чиро Иммобиле никак не может покинуть карантин из-за коронавируса. Футболист в среду сдал два теста на COVID-19 и получил разные результаты.
Тест в государственной клинике дал положительный результат, а в частной — отрицательный. Из-за этого Иммобиле остаётся под самоизоляцией и пока не может вернуться к тренировкам, сообщает Football Italia.
Иммобиле был помещён под карантин после того, как провёл матч с "Торино" 1 ноября. "Лацио" 24 ноября проведёт домашний матч против "Зенита" в рамках Лиги чемпионов.
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