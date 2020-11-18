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Сотрудники "Барселоны" расстроились, когда Месси остался в клубе

Один из работников "Барселоны" заявил, что в клубе ждали ухода футболиста Лионеля Месси в летнее трансферное окно. Сотрудники расстроились, когда узнали, что аргентинец останется в команде.

Сотрудники "Барселоны" расстроились, когда Месси остался в клубе

Работники клуба считают, что все сокращения зарплаты, которые были за время пандемии, связаны с Месси. За счёт их клуб якобы выплачивает зарплату футболисту.

Месси мог уйти из "Барселоны" в сентябре, но президент клуба Хосеп Бартомеу не отпустил игрока. У аргентинца контракт с клубом до конца сезона-2020/21, поэтому уже в январе он сможет вести переговоры с другой командой.

"Я люблю его и ценю то, что он сделал для клуба и для футбола, но ещё больше я люблю свою семью и возможность иметь работу", — заявил сотрудник "Барселоны" в интервью FourFourTwo.

Ранее сообщалось, что интерес к Месси проявляет "Манчестер Сити". Клуб готов выполнить высокие требования аргентинца по зарплате.

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