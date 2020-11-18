Экс-владелец "Спартака" рассказал об оргиях африканских футболистов

Экс-владелец "Спартака" Андрей Червиченко рассказал о необычных историях, связанных с командой. По его словам, в 2003 году африканские футболисты устроили оргию на одной из квартир.

По его словам, в одной из них участвовал вратарь Абделила Баги. На поведение футболистов жаловалась хозяйка квартиры, которую для игроков снимал "Спартак".

"Африканские футболисты устраивали какие-то оргии, после чего нам жаловалась хозяйка квартиры. Мы в итоге так и не поняли, что там были за оргии, и были ли там девушки. Но какие-то страшные вопли в квартире раздавались, пришлось переселять", — приводит Sports. ru слова Червиченко.

Червиченко ушёл из "Спартака" в 2004 году. Он продал контрольный пакет акций владельцу "Лукойла" Леониду Федуну.