Жулин объяснил, почему Трусова падает с четверных

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал, что происходит с Александрой Трусовой во время исполнения программ. 16-летняя спортсмена постоянно падает, пытаясь чисто выполнить четверные прыжки.

По мнению Жулина, у Трусовой бывают падения из-за того, что она действует на максимуме возможностей.

"Она же падает не потому, что плохо катается, а из-за того, что очень сильно рискует. Это её конёк, козырь, философия", — приводит РБК слова Жулина.

Жулин также отметил, что сама спортсменка и её тренеры понимают, что Трусовой не хватает оценки за исполнение, поэтому она берёт верх техникой.