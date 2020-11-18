Жулин объяснил, почему Трусова падает с четверных

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал, что происходит с Александрой Трусовой во время исполнения программ. 16-летняя спортсмена постоянно падает, пытаясь чисто выполнить четверные прыжки.
По мнению Жулина, у Трусовой бывают падения из-за того, что она действует на максимуме возможностей.
"Она же падает не потому, что плохо катается, а из-за того, что очень сильно рискует. Это её конёк, козырь, философия", — приводит РБК слова Жулина.
Жулин также отметил, что сама спортсменка и её тренеры понимают, что Трусовой не хватает оценки за исполнение, поэтому она берёт верх техникой.
"И пока у неё это очень здорово получается", — заявил Жулин.
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