"Реал" договорился с Серхио Рамосом о продлении контракта

"Реал" согласовал новый контракт с защитником Серхио Рамосом. Игрок останется в команде ещё на два года после завершения этого сезона, сообщает AS.

Переговоры с Рамосом вёл лично президент "Реала" Флорентино Перес. Сторонам осталось уладить некоторые финансовые вопросы. О заключении соглашения будет объявлено до конца этого года.

Ранее сообщалось, что подписать футболиста хочет "ПСЖ". Парижане предлагали Рамосу высокую зарплату, но он сделал выбор в пользу "Реала".

Рамос выступает за мадридский "Реал" с 2005 года. Он провёл 659 матчей, в которых забил 100 мячей.

За сборную Испании футболист отыграл 178 матчей и вышел на первое место среди европейских футболистов по количеству игр за национальные команды.