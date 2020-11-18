Носов заявил, что Харитонов осознанно заражал людей коронавирусом

Депутат Госдумы Дмитрий Носов заявил, что боец смешанных единоборств Сергей Харитонов посетил один из турниров, зная о том, что он носитель коронавируса. Бывший дзюдоист уточнил, что у бойца было два положительных теста.

Во время турнира в фойе "Лужников" в пятницу произошла драка между Харитоновым и Адамом Яндиевым, в результате которой Сергей попал в больницу с травмами.

Яндиев был задержан полицией, а в среду вечером его выпустили из ИВС под подписку о невыезде.

Носов назвал Харитонова лжецом и пообещал обратиться с заявлением в прокуратуру по поводу намеренного заражения окружающих.