Депутат Госдумы Дмитрий Носов заявил, что боец смешанных единоборств Сергей Харитонов посетил один из турниров, зная о том, что он носитель коронавируса. Бывший дзюдоист уточнил, что у бойца было два положительных теста.
Во время турнира в фойе "Лужников" в пятницу произошла драка между Харитоновым и Адамом Яндиевым, в результате которой Сергей попал в больницу с травмами.
Яндиев был задержан полицией, а в среду вечером его выпустили из ИВС под подписку о невыезде.
Носов назвал Харитонова лжецом и пообещал обратиться с заявлением в прокуратуру по поводу намеренного заражения окружающих.
"Серёженька Лжец Харитонов! А по сути ещё и преступник, который с положительными тестами на COVID-19 идёт в народ! 11 сентября в "Химках" у Харитонова два положительных теста на COVID-19. Он, зная об этом, идёт в ринг, а потом фоткается и обнимается с людьми! Так поступают законопослушные граждане?! Скольких людей он заразил? А вот с этим уже разберутся органы", — написал Носов в Instagram.
Недавно блогерша Наталья Веретенникова публично признала, что это она опубликовала в интернете видео интимного характера с Артёмом Дзюбой.