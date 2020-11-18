Устюгов оспорил решение по лишению его олимпийских медалей

Адвокат Алексей Панич сообщил о подаче апелляции на вердикт антидопинговой панели CAS по делу российского биатлониста Евгения Устюгова. Ранее CAS ADD признала россиянина виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировала его результаты с января 2010 по март 2014 года.

Из-за этого Устюгов потерял три олимпийские медали:

золото в масс-старте на Олимпиаде-2010;

бронзу в мужской эстафете на Олимпиаде-2010;

золото в мужской эстафете на Олимпиаде-2014.

Из-за лишения последней награды сборная России может потерять первое место в медальном зачёте Сочи-2014.

Теперь дело будет рассмотрено непосредственно арбитражным судом CAS.