Адвокат Алексей Панич сообщил о подаче апелляции на вердикт антидопинговой панели CAS по делу российского биатлониста Евгения Устюгова. Ранее CAS ADD признала россиянина виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировала его результаты с января 2010 по март 2014 года.
Из-за этого Устюгов потерял три олимпийские медали:
Из-за лишения последней награды сборная России может потерять первое место в медальном зачёте Сочи-2014.
Теперь дело будет рассмотрено непосредственно арбитражным судом CAS.
"Пока это просто поданная апелляция, о сроках пока сказать сложно", — приводит РИА "Новости" слова Панича.
Недавно блогерша Наталья Веретенникова публично признала, что это она опубликовала в интернете видео интимного характера с Артёмом Дзюбой.